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Моргенштерн увеличил продажи книги об иудаизме в три раза. Он просто упомянул название в интервью

Виктория Шанина
Сегодня в 14:17

Издательский дом «Книжники» отметил резкий рост спроса на книгу «365 размышлений Ребе» в России. Выяснилось, что это произошло после выхода интервью с Моргенштерном, сообщает радио Bussines FM.

Во время интервью блогеру Даниле Поперечному рэпер Алишер Валеев (настоящее имя Моргенштерна) заявил, что книга еврейского мудреца Ребе полностью изменила его отношение к жизни и многие взгляды. По его словам, «365 размышлений Ребе» помогли ему выйти из депрессии.

«Я скатился в депрессию, забухал, и не только забухал. <…> Мне ее [книгу] подарили в синагоге, когда я ходил знакомиться с Берл Лазаром. Маленькая книжка, я ее прочитал и такой: черт, так вот же в чем секрет простой счастливой жизни, нужно просто отдавать миру больше позитива, и больше позитива будет возвращаться к тебе», — заявил Валеев.

Ролик вышел 20 июня и с того момента набрал уже более 4,2 млн просмотров. Техподдержка сервиса Google Search написала «Книжникам», что на сайт издательства внезапно стало заходить очень много людей.

«Они написали нам письмо, мол, у вас происходит что‑то непонятное: номер журнала 20-летней давности посетили больше, чем обычно, на 15 тысяч процентов. Мы не поняли, что происходит, зашли туда и поняли, что там опубликован отрывок из этой книги еще тогда, когда ее первый раз издали, и люди, когда ищут „365 размышлений Ребе“, попадают на эту страницу», — сказал главред «Книжников».

Издательство заказало еще 30 тыс. книг и предполагает, что в ближайшие две-три недели продаст столько же книг, сколько было реализовано за последние 20 лет.

«Это довольно специфическая духовная литература, которая разбирает вопросы иудаизма и мировоззрения с позиции Библии. Но так получилось, что Алишеру эта книжка попалась, соответственно, как только он об этом рассказал, [зафиксировали] какие‑то абсолютно фантастические цифры, параллельно она появляется на Ozon по цене 2600 рублей, при том что у нас в издательстве она стоит 210 рублей. Такой пример абсолютно фантастической рекламы, за которую никто ничего не платил, и никто не мог бы придумать такую маркетинговую стратегию».
Адам Нерсесов
куратор благотворительных программ при Московском еврейском общинном центре

Гендиректор агентства PRТ Глеб Сахрай отметил, что Алишеру стоит сфотографироваться с учебником физики за восьмой класс или с томом Достоевского. Однако такого результата добиться все равно не получится, ведь в случае с размышлениями Ребе сама книга имеет важную роль.

«Понятно, что людям нужно искать где‑то ответы на свои вопросы, очевидно, что депрессия, негативные мысли и тревожность мучают не только Моргенштерна, но и каждого второго человека. Люди ищут на это какой‑то волшебный ответ. Всем нужна волшебная пилюля, и никто не хочет ради этого работать», — сказал Сахрай.

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