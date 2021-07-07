Моргенштерн увеличил продажи книги об иудаизме в три раза. Он просто упомянул название в интервью

Издательский дом «Книжники» отметил резкий рост спроса на книгу «365 размышлений Ребе» в России. Выяснилось, что это произошло после выхода интервью с Моргенштерном, сообщает радио Bussines FM.
Во время интервью блогеру Даниле Поперечному рэпер Алишер Валеев (настоящее имя Моргенштерна) заявил, что книга еврейского мудреца Ребе полностью изменила его отношение к жизни и многие взгляды. По его словам, «365 размышлений Ребе» помогли ему выйти из депрессии.
«Я скатился в депрессию, забухал, и не только забухал. <…> Мне ее [книгу] подарили в синагоге, когда я ходил знакомиться с Берл Лазаром. Маленькая книжка, я ее прочитал и такой: черт, так вот же в чем секрет простой счастливой жизни, нужно просто отдавать миру больше позитива, и больше позитива будет возвращаться к тебе», — заявил Валеев.
Ролик вышел 20 июня и с того момента набрал уже более 4,2 млн просмотров. Техподдержка сервиса Google Search написала «Книжникам», что на сайт издательства внезапно стало заходить очень много людей.
«Они написали нам письмо, мол, у вас происходит что‑то непонятное: номер журнала 20-летней давности посетили больше, чем обычно, на 15 тысяч процентов. Мы не поняли, что происходит, зашли туда и поняли, что там опубликован отрывок из этой книги еще тогда, когда ее первый раз издали, и люди, когда ищут „365 размышлений Ребе“, попадают на эту страницу», — сказал главред «Книжников».
Издательство заказало еще 30 тыс. книг и предполагает, что в ближайшие две-три недели продаст столько же книг, сколько было реализовано за последние 20 лет.
Гендиректор агентства PRТ Глеб Сахрай отметил, что Алишеру стоит сфотографироваться с учебником физики за восьмой класс или с томом Достоевского. Однако такого результата добиться все равно не получится, ведь в случае с размышлениями Ребе сама книга имеет важную роль.
«Понятно, что людям нужно искать где‑то ответы на свои вопросы, очевидно, что депрессия, негативные мысли и тревожность мучают не только Моргенштерна, но и каждого второго человека. Люди ищут на это какой‑то волшебный ответ. Всем нужна волшебная пилюля, и никто не хочет ради этого работать», — сказал Сахрай.