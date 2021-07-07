Состояние Джеффа Безоса составило 211 млрд долларов. Это рекорд за всю историю

Богатейший человек мира по версии Forbes и основатель Amazon Джефф Безос разбогател почти на 9 млрд долларов за сутки. Его состояние достигло исторического максимума, пишет Bloomberg.

По итогам фондовых торгов 6 июля состояние Безоса выросло на 8,44 млрд долларов и составило 211 млрд. Это связано с акциями Amazon, которые выросли в цене после того, как Пентагон аннулировал контракт с Microsoft на 10 млрд долларов.

Прошлый рекорд принадлежал Илону Маску. В январе этого года состояние главы Tesla и SpaceX оценивалось в 210 млрд долларов. К данному моменту эта цифра снизилась до 163,4 млрд.

В списке богатейших людей планеты Forbes Безос занимает первую строчку. На втором месте — Бернар Арно с состоянием в 189,7 млрд долларов. Илон Маск замыкает тройку мировых лидеров.

5 июля, ровно спустя 27 лет после основания Amazon, Джефф Безос покинул пост гендиректора компании. Он останется председателем правления, но основную часть времени будет тратить на другие проекты. Например, уже 20 июля полетит в космос на корабле от Blue Origin.