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Mirèle выпустила трек «Частица» вместе с основателем группы «СБПЧ»

Виктория Шанина
Сегодня в 12:22

Российская поп-певица Mirèle выпустила новый трек «Частица». В записи принимал участие создатель инди-группы «СБПЧ» Кирилл Иванов.

«Каждый тут бог, и каждый просто частица», — поет Ева Гурари (настоящее имя Mirèle) в припеве. Трек посвящен расставанию влюбленных, после которых мир лирического героя рушится.

За сведение звука отвечал музыкант Lovvlovver. Фотографию для обложки трека сделала Айжан K.

Ранее Mirèle представила клип на трек «Эстетика грустных людей». По сюжету девушка устраивает вечеринку, но когда выясняется, что на нее никто не придет, она начинает рисовать гостей в своем воображении.

Сам сингл вышел еще 6 июня. Это три минуты хрупкого электропопа, обращенного к поколению двадцатилетних, о внутренних переживаниях и их сублимации в творчестве.

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