Адам Драйвер курит в театре, Спайк Ли в розовом костюме: как прошел первый день Каннского фестиваля

6 июля во Франции открылся 74-й Каннский кинофестиваль. «Да, Канны вернулись, но важнее то, что вернулось кино», — сказал президент фестиваля Пьер Лескюр.

Во главе жюри встал режиссер Спайк Ли («Черный клановец»). Компанию ему составили режиссер Мати Дьоп («Атлантика»), актер Сон Кан Хо («Паразиты»), певица Милен Фармер, актриса Мэгги Джилленхол («Темный рыцарь»), режиссер Джессика Хауснер («Безрассудная любовь»), актриса Мелани Лоран («Бесславные ублюдки»), режиссер Клебер Мендонса Филью («Бакурау») и актер Тахар Рахим («Мавританец»).

Фестиваль открыл долгожданный мюзикл Леоса Каракса «Аннетт». Лента рассказывает о супружеской паре стендап-комика Генри (Адам Драйвер) и оперной певицы с мировым именем Анны (Марион Котийяр), чья гламурная и идеальная жизнь приняла неожиданный оборот, когда родилась дочь Аннетт с уникальным даром.

Всего в этом году в фестивале примут участие 24 фильма и десяток дополнительных работ со всего мира, которые покажут вне конкурса.

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