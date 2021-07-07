Адам Драйвер курит в театре, Спайк Ли в розовом костюме: как прошел первый день Каннского фестиваля

6 июля во Франции открылся 74-й Каннский кинофестиваль. «Да, Канны вернулись, но важнее то, что вернулось кино», — сказал президент фестиваля Пьер Лескюр.
Во главе жюри встал режиссер Спайк Ли («Черный клановец»). Компанию ему составили режиссер Мати Дьоп («Атлантика»), актер Сон Кан Хо («Паразиты»), певица Милен Фармер, актриса Мэгги Джилленхол («Темный рыцарь»), режиссер Джессика Хауснер («Безрассудная любовь»), актриса Мелани Лоран («Бесславные ублюдки»), режиссер Клебер Мендонса Филью («Бакурау») и актер Тахар Рахим («Мавританец»).
Фестиваль открыл долгожданный мюзикл Леоса Каракса «Аннетт». Лента рассказывает о супружеской паре стендап-комика Генри (Адам Драйвер) и оперной певицы с мировым именем Анны (Марион Котийяр), чья гламурная и идеальная жизнь приняла неожиданный оборот, когда родилась дочь Аннетт с уникальным даром.
Всего в этом году в фестивале примут участие 24 фильма и десяток дополнительных работ со всего мира, которые покажут вне конкурса.
Мы заглянули в социальные сети и сделали подборку того, как прошел первый день в Каннах.
Спайк Ли сфотографировался с собой на главном постере фестиваля по время прогулки на велосипеде.
Сотрудники готовят самую главную ковровую дорожку Франции к открытию.
В это время режиссер уже успел подготовиться к мероприятию и переоделся в яркий розовый костюм Louis Vuitton.
А Белла Хадид поцеловала свой рекламный постер в элегантном черно-белом платье от Жан-Поля Готье.
Джессика Честейн («Интерстеллар») решила поностальгировать и выложила две фотографии с фестиваля разных лет. Актриса отметила, что прошло уже 10 лет с того момента, как она впервые прошла по красной ковровой дорожке в Каннах.
75-летняя Хелен Миррен («Королева») станцевала на ковровой дорожке. «Какая красивая леди», — комментируют пользователи.
На набережную Круазетт приехали братья-режиссеры Педро и Августин Альмодовары. В 2019 году их фильм «Боль и слава» выиграл приз Каннского кинофестиваля за лучшую мужскую роль в исполнении Антонио Бандераса.
Группа Sparks дала интервью журналистам. Братья Рон и Расселл Маэлы написали сценарий и музыку к мюзиклу «Аннетт».
Команда «Аннетт» готовится к выходу в каннский театр. Марион Котийяр заботливо поправляет костюм своего коллеги Адама Драйвера.
Итальянский скульптор Лоренцо Куинн специально к открытию фестиваля сделал инсталляцию «Вместе».
Ежегодный 74-й Каннский кинофестиваль открыли Педро Альмодовар, Джоди Фостер, Пон Чжун Хо и Спайк Ли.
Зрители отреагировали бурными овациями.
После показа «Аннетт» Адам Драйвер закурил сигарету прямо в театре под аплодисменты зала.
Публика стоя осыпала команду мюзикла овациями в течение пяти минут.
Адам Драйвер поделился, что на съемках «Аннетт» делал то, что ранее никогда не пробовал. «Сложные вещи всегда приносят большее удовлетворение», — сказал он.
Марион Котийяр рассказала, что съемки «Аннетт» долгое время не могли начаться из‑за проблем финансирования. Она добавила, что любит приезжать в Канны и была рада получить роль в фильме.