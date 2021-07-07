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В Петербурге болельщики Евро-2020 провели больше времени в барах, чем на стадионе и в музеях

Валерия Корниенко
Сегодня в 11:39

Иностранные гости чемпионата Европы по футболу провели в барах Петербурга больше времени, чем на стадионе и в музеях. О предпочтениях болельщиков «Афише Daily» рассказали в МТС.

На рестораны и бары иностранцы в среднем потратили на час больше времени, чем на походы в парки и музеи, и на два часа больше, чем на посещение стадиона. Самой популярной оказалась улица Рубинштейна (на ней побывали 49% туристов), на втором месте — улица Пестеля (16%). Еще 16% фанатов выбрали Новую Голландию.

При этом половина болельщиков Евро-2020 посетили Эрмитаж и Летний сад. На Марсовом поле побывали 35% туристов, в Исаакиевском соборе — 27%, в Петергофе — 25%.

Больше всего любителей футбола приехали в Петербург из Нидерландов, Австрии и Польши. Жить они предпочитали в историческом центре, а также в ближайших к стадиону районах — Петроградском, Приморском и Василеостровском.

Накануне сборная Италии обыграла команду Испанию в серии пенальти (4:2) и стала первым финалистом Евро-2020. В финальном матче итальянцы сыграют с победителем пары Англия — Дания. Встреча пройдет 7 июля. Финал Евро-2020 состоится 11 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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