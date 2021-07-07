Зак Снайдер снимет научную фантастику про войну на краю галактики для Netflix

Зак Снайдер стал режиссером, продюсером и соавтором сценария в новом научно-фантастическом фильме «Rebel Moon» («Мятежная луна») для Netflix. Об этом он рассказал изданию The Hollywood Reporter.

Действие будет происходить где‑то на краю галактики. Мирной колонии угрожает армия тирана Балисариуса. Единственным способом ему противостоять становится подкрепление с соседних планет. За союзниками поселенцы отправляют девушку с таинственным прошлым.

Сюжет вдохновлен фильмами японского режиссера Акиры Куросавы и вселенной «Звездных войн» Джорджа Лукаса. Однако он, в отличие от Лукаса, может выйти «за рамки». После того, как Disney купил LucasFilm в 2012 году, студия могла показывать насилие в очень ограниченном формате, а Снайдер настаивает на большем количестве драк.