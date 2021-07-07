Зак Снайдер снимет научную фантастику про войну на краю галактики для Netflix

Зак Снайдер стал режиссером, продюсером и соавтором сценария в новом научно-фантастическом фильме «Rebel Moon» («Мятежная луна») для Netflix. Об этом он рассказал изданию The Hollywood Reporter.
Действие будет происходить где‑то на краю галактики. Мирной колонии угрожает армия тирана Балисариуса. Единственным способом ему противостоять становится подкрепление с соседних планет. За союзниками поселенцы отправляют девушку с таинственным прошлым.
Сюжет вдохновлен фильмами японского режиссера Акиры Куросавы и вселенной «Звездных войн» Джорджа Лукаса. Однако он, в отличие от Лукаса, может выйти «за рамки». После того, как Disney купил LucasFilm в 2012 году, студия могла показывать насилие в очень ограниченном формате, а Снайдер настаивает на большем количестве драк.
«Я рос как фанат Акиры Куросавы, фанат „Звездных войн“. Я люблю научную фантастику и большие приключения. Надеюсь, что это [„Мятежная луна“] также станет массивной интеллектуальной собственностью и новой вселенной, которую можно построить», — рассказывает режиссер.
Вместе со Снайдером сценарий напишут Шэй Хаттен (уже работал с режиссером над «Армией мертвецов») и Курт Джонстад (коллега Снайдера по боевику «300 спартанцев»). Актерский состав по неизвестен. Планируется, что съемки стартуют в начале 2022 года.
В мае на Netflix вышел фильм Зака Снайдера о зомби-апокалипсисе «Армия мертвецов». За первые четыре недели проект вошел в топ-10 самых просматриваемых фильмов стрим-сервиса.
Сейчас Снайдер работает над двумя приквелами «Армии мертвецов» для Netflix. Это отдельный фильм и аниме-сериал, для которого режиссер снимет два эпизода.