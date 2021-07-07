В Тюмени задержали мужчину, захватившего заложников в отделении Сбербанка

В Тюмени неизвестный захватил отделение Сбербанка, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах. По словам собеседника агентства, в заложниках находятся трое сотрудников.

Как сообщает Baza, мужчина в маске и с рюкзаком, из которого торчали провода, зашел в офис банка на Молодежной улице недалеко от Червишекского тракта и потребовал выдать ему 15 млн руб. По данным телеграм-канала, захвачены два сотрудника Сбербанка.

«Интерфакс» со ссылкой на источник также сообщает о захвате двух человек и требовании выкупа в 15 млн рублей. По информации местного МВД, мужчина заявил, что у него в сумке «опасный предмет».

Из жилого дома, на первом этаже которого находится отделение банка, эвакуировали около 50 человек, сообщили РИА «Новости» в экстренных службах.

В МВД официально подтвердили информацию о двух сотрудниках, находящихся в заложниках. В Сбербанке заявили, что сотрудничают с правоохранительными органами.