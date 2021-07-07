ЕСПЧ обязал Россию выплатить 10 тысяч евро трансгендерной женщине, которую разлучили с детьми

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить более 10 тыс. евро трансгендерной москвичке, которой суд запретил видеться с двумя несовершеннолетними детьми. Об этом сообщил Daily Storm.

В ЕСПЧ решение разлучить женщину с детьми назвали «явно основанным на гендерной идентичности заявителя и, следовательно, предвзятым». По мнению суда, в этом случае были нарушены статьи Конвенции о праве на уважение частной и семейной жизни и запрете дискриминации.

«Суд, в частности, установил, что не было доказательств какого‑либо потенциального вреда детям из‑за трансгендерного перехода, и что национальные суды не рассмотрели конкретные обстоятельства семьи», — отметили в ЕСПЧ.

Люблинский районный суд Москвы ограничил женщину в родительских правах в 2018 года, спустя три года после совершенного ею трансгендерного перехода. Суд обосновал свое решение желанием «не травмировать психическое здоровье детей».

Женщина обращалась с апелляциями в Московский городской и Верховный суд — обе инстанции отклонили ее запрос. ЕСПЧ же потребовал компенсацию в 9800 евро за причиненный моральный вред и 1070 евро в счет судебных издержек.