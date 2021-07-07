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В Нижегородской области появились универсальные антиковидные пропуска

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:39

В Нижегородской области ввели универсальные антиковидные пропуска. Они называются «Мультипасс 800» и позволяют местным жителям посещать различные мероприятия, сообщил «РБК» со ссылкой на администрацию региона.

Пропуск представляет собой бейдж, который могут получить жители и гости области. Для этого у них должен быть сертификат о вакцинации от COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение трех суток.

Также на «Мультипасс 800» могут претендовать граждане, имеющие результат исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к коронавирусу в диапазоне положительных референсных значений применительно к тест-системе.

Бейдж позволяет посещать кинотеатры, концертные залы, цирки, дома культуры, спортивные мероприятия, выставки, концерты, а также другие мероприятия и учреждения. У пропуска могут быть разные сроки действия — от 72 часов до 60 дней.

«Мультипасс 800», в частности, могут выдать на срок проведения праздничных мероприятий к 800-летию Нижнего Новгорода. Получить документ можно онлайн на сервисе «Карта жителя Нижегородской области» или офлайн в центре выдачи около стадиона «Нижний Новгород».

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