В Тбилиси люди собрались на новый митинг в поддержку ЛГБТ. На них опять напали праворадикалы

В Тбилиси активисты снова собрались на митинг в поддержку ЛГБТК+ сообщества после того, как представители националистических групп сорвали «Марш достоинства» накануне. Об этом сообщили JAMnews и Sputnik.

Сторонники ЛГБТК+ намеревались устроить акцию молчания у здания правительства в знак солидарности с пострадавшими на «Марше достоинства» журналистами, которые были избиты гомофобными гражданами. Митинг инициировал лидер партии «Гирчи — больше свободы» Зураб Джапаридзе.

Члены праворадикальных сообществ попытались остановить мероприятие. По данным СМИ, на проспекте Руставели собрались несколько тысяч человек как с одной стороны, так и с другой. Полиция пытается не допустить столкновения двух групп.

В сторону сотрудников правоохранительных служб, по словам Sputnik, кидают петарды. В данный момент проспект Руставели перекрыт. Некоторых агрессивно настроенных противников митинга задержали.