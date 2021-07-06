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В сети появился трейлер документального фильма об актере Вэле Килмере

Юлия Онодэра
Сегодня в 23:01

В сети появился трейлер документального фильма об актере Вэле Килмере, известном по фильмам «Дорз», «Бэтмен навсегда», «Александр» и «Красная планета». Ролик опубликовали на ютьюб-канале Amazon Prime Video.

Картина выйдет на стриминговой платформе 6 августа. Она расскажет о кинокарьере Килмера, начавшейся в 1980-х годах, а также его борьбе с раком горла. В фильме будут использованы личные видео актера, которые он снимал на протяжении 40 лет.

По словам создателей ленты, она станет «дико оригинальным и непоколебимым документальным фильмом, который показывает жизнь, прожитую в крайностях и наполненную сердцем, и иногда веселый взгляд на то, что значит быть артистом и сложным человеком».

«Я потратил десятилетия в поисках своего голоса через персонажей, фильмы. Я вел себя плохо. Я вел себя отважно. Странно для кого‑то. Я вижу себя чувствительным, умным человеком с душой клоуна», — говорит о себе Килмер в трейлере.

Авторами «Вэла» — так называется картина — стали режиссеры Лео Скотт и Тинг Пу, а также продюсеры Эндрю Фрайд, Дейн Лиллегард, Джордан Вайнн, Брэд Коперник, Али Алборзи и Бен Котнер. Кроме того, над фильмом работал сам Килмер.

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