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Сборная Украины отказалась от участия в Чемпионате мира по пляжному футболу. Он пройдет в России

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:56

Сборная Украины по пляжному футболу отказалась от участия в Чемпионате мира, который пройдет в России в августе. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу РФС.

Федерация футбола Украины направила официальное уведомление в ФИФА, в нем сообщается о решении не участвовать в мировом первенстве. Освободившуюся путевку на чемпионат получит команда Швейцарии, занявшая пятое место в европейском отборе.

Ранее украинские СМИ заявили, что сборной Украины по пляжному футболу запретили ехать в Москву. Российская столица примет международный турнир с 19 по 29 августа. Жеребьевка чемпионата состоится 8 июля в Цюрихе.

В Госдуме РФ решение Украины назвали «преступлением не только перед своей страной, но и перед спортом», а также «беспредельной ситуацией». Такую оценку дал депутат Дмитрий Свищев.

«Наказали своих ребят, которые всю жизнь готовились к этому чемпионату мира. Это ключевое событие во всех видах спорта. Наказали тренеров, родителей, игроков, болельщиков», — сказал Свищев.

В Чемпионате мира по пляжному футболу примут участие 16 команд. Помимо сборной Швейцарии, на турнире сыграют сборные России, Испании, Португалии, Беларуси, Японии, США, Колумбии, Бразилии, Уругвая, Мозамбика, ОАЭ, Сенегала, Таити, Сальвадора и Омана.

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