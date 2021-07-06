В приквеле «Ведьмака» снимется Мишель Йео, звезда «Завтра не умрет никогда» и «Мемуаров гейши»

Малайзийская актриса китайского происхождения Мишель Йео, известная по фильмам «Крадущийся тигр, затаившийся дракон», «Завтра не умрет никогда» и «Мемуары гейши», снимется в сериале-приквеле «Ведьмака». Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Артистка сыграет одну из ключевых ролей в шоу. Она исполнит роль Сиан — последней представительницы кочевого племени эльфов-воителей. «Никто не может приблизиться к ее мастерству владения клинком, и никто не несет в своем сердце столько потерь», — так описывают героиню Йео авторы сериала.

По сюжету Сиан отправится на поиски украденного священного меча, некогда принадлежащего ее племени. Ее опасное путешествие изменит судьбу Континента. Действие нового сериала развернется за 1200 лет до событий «Ведьмака».

Шоураннером проекта выступил Деклан де Барра, написавший один из эпизодов «Ведьмака». Главную мужскую роль сыграет Лоуренс О’Фуорейн, который ранее появлялся в «Викингах» и «Игре престолов». Съемки пройдут с конца июля до декабря 2021 года. Когда выйдет первый сезон, пока неизвестно. В нем будет шесть серий.