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Профессор РАН Олег Балановский утонул, спасая детей

Дарья Мельникова
Сегодня в 22:11

5 июля в возрасте 44-х лет погиб заведующий лабораторией геномной географии, доктор биологических наук, профессор РАН Олег Балановский. Об этом сообщается на сайте института общей генетики.

«Администрация и коллектив ИОГен РАН выражают глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Олега Павловича», — сказано в обращении.

Его коллега Светлана Боринская опубликовала пост в фейсбуке, в котором рассказала, что Балановский «во время купания на реке спас детей, но самому выплыть сил уже не хватило». Она отметила, что генетик был талантливым и ярким ученым.

Мужчина с семьей отдыхал на даче в Костромской области. Его дети купались на реке Унжа, заплыли слишком далеко и не смогли самостоятельно выбраться на сушу. Балановский бросился в воду, чтобы спасти их. Дети выжили, но у ученого не осталось сил, чтобы самому доплыть до берега.

Олег Балановский родился 3 июля 1977 года. Он был потомственным ученым, сыном генетика Елены Балановской. Исследователь изучал русский генофонд и генофонд народов Северного Кавказа, Восточной Европы и Центральной Азии. Балановский написал несколько монографий на эту тему: «Русский генофонд», «Генофонд Европы», а также более 80 статей для крупных научно-популярных журналов. В последние годы он формировал новое направление популяционной генетики человека, основанное на полном секвенировании Y-хромосомы.

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