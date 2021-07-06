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Крушение самолета на Камчатке, смерть Дживана Гаспаряна и другие новости дня

Дарья Мельникова
Сегодня в 20:21

Обломки самолета Ан-26, пропавшего с радаров на Камчатке, обнаружили около поселка Палана. К падению судна привело столкновение с сопкой, выживших при крушении не обнаружено.

За последние сутки в России зарегистрировали 23 378 случаев заражения коронавирусом. Скончались 737 пациентов — максимум с начала пандемии.

Роспотребнадзор разрешил вакцинированным и переболевшим россиянам не сдавать ПЦР-тесты по возвращении из‑за границы. Всем остальным теперь нужно сдать один тест вместо двух.

Омбудсмен Татьяна Москалькова попала в больницу с коронавирусом, несмотря на пройденную вакцинацию. Ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Десятки россиян на Кубе, которых массово отправили на карантин из‑за положительных тестов на коронавирус, прошли ПЦР-тестирование повторно. В этот раз результат оказался отрицательным.

С 12 июля бар Default закрывается на «неопределенный срок». Основатель заведения заявил, что это связано с системой QR-кодов, которая «создала ситуацию при которой продолжать работать бессмысленно».

Readovka заблокирует свой сайт 7 июля по решению суда. Соцсети издания, скорее всего, продолжат работу в прежнем режиме.

Скончался всемирно известный мастер игры на дудуке, музыкант и композитор Дживан Гаспарян. Ему было 92 года.

В Исландии доказали успешность перехода на четырехдневную рабочую неделю. Сотрудники начали больше делегировать, отказываться от ненужных задач и долгих собраний. В итоге продуктивность повысилась, а стресса и выгораний стало меньше.

Ученые из Италии создали новое, более полное генеалогическое древо рода Леонардо да Винчи. Оказалось, что у художника есть еще 13 прямых потомков по мужской линии недалеко от Тосканы.

Nintendo представила новую модель Switch с 7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 720р. Консоль выйдет в продажу 8 октября и будет стоить 349 долларов.

С 7 июля по 28 августа в летнем кинотеатре Garage Screen пройдет публичная программа к ретроспективе иранского режиссера Аббаса Киаростами. Посетителей ждут лекции иранистов и критиков, презентация книги, вечер персидской поэзии и многое другое.

Егор Крид выпустил клип на трек «Телефон» из будущего альбома «Pussy Boy». Песня посвящена телефону, ведь у него много общего с сердцем: и то и другое легко разбить.

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