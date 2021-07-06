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В Петербурге задержали консула Эстонии. Его обвинили в получении секретной информации от россиянина

Дарья Мельникова
Сегодня в 20:33
Обновлено сегодня в 20:54:

В эстонском МИД ситуацию с задержанием консула назвали «постановкой российских властей». «Это еще один пример того, что Россия не заинтересована в конструктивных отношениях с ЕС», — сказала пресс-секретарь МИД Эстонии Аари Леммик.

В Петербурге задержали консула Эстонии Марта Лятте при попытке получить секретную информацию от россиянина. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

В спецслужбе заявили, что подобная деятельность несовместима со статусом дипломатического работника «и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации».

«К иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права», — уточнили в ведомстве.

В апреле в Петербурге задержали украинского дипломата Александра Сосонюка. Ему вменяли получение закрытой информации из баз данных ФСБ и правоохранительных органов. Соснюка депортировали из России. В ответ Украина выслала старшего российского дипломата Черникова.

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