В Петербурге задержали консула Эстонии. Его обвинили в получении секретной информации от россиянина

В Петербурге задержали консула Эстонии Марта Лятте при попытке получить секретную информацию от россиянина. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

В спецслужбе заявили, что подобная деятельность несовместима со статусом дипломатического работника «и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации».

«К иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права», — уточнили в ведомстве.

В апреле в Петербурге задержали украинского дипломата Александра Сосонюка. Ему вменяли получение закрытой информации из баз данных ФСБ и правоохранительных органов. Соснюка депортировали из России. В ответ Украина выслала старшего российского дипломата Черникова.