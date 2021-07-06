На открытии Олимпийских игр в Токио флаг сборной России понесут Софья Великая и Максим Михайлов

На открытии Олимпийских игр в Токио флаг сборной России будут нести фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов. Об этом сообщил Олимпийский комитет России (ОКР).

Всего в состав команды войдут 335 атлетов — 185 женщин и 150 мужчин. На турнире они выступят под флагом ОКР. Из‑за допинг-скандалов российским спортсменам до декабря 2022 года запрещено использовать на Играх государственную символику страны.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Соревнования были запланированы на 2020 год, но их пришлось перенести на год из‑за пандемии коронавируса.

Россияне выступят в большинстве дисциплин. В состав команды наибольшее число спортсменов делегировали Москва, Петербург, Московская область, Краснодарский край и Республика Татарстан.

Самой титулованной участницей сборной окажется пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина. Самой опытной спортсменкой будет 56-летняя Инесса Меркулова, выступающая в конном спорте, а самой юной — 16-летняя гимнастка Виктория Листунова.