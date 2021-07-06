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Директора научно-образовательного центра РАНХиГС подозревают в нападении с ножом на мужчину

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:02

Полиция задержала директора научно-образовательного центра РАНХиГС Сергея Семенова, а затем суд отказал в его аресте. Семенова подозревают в нападении с ножом на мужчину. Об этом сообщил «Интерфакс».

В отношении Семенова возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с использованием предмета в качестве оружия. По этому обвинению ему грозит до 10 лет тюрьмы.

«Семенов был задержан 22 июня, однако при избрании меры пресечения суд отказал в удовлетворении ходатайства следствия об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказал источник информагентства.

По данным следствия, 21 июня между Смирновым и другим мужчиной произошел конфликт, в результате которого директор научно-образовательного центра РАНХиГС ударил ножом в грудь своего оппонента. Последний был госпитализирован.

В Измайловском суде подтвердили, что Семенова освободили в ходе заседания. Такое решение объяснили отсутствием опасений, что подсудимый скроется от органов следствия, окажет давление на потерпевшего и свидетелей или вновь займется преступной деятельностью.

«Одна лишь тяжесть преступного деяния, в совершении которого Семенов подозревается, не может служить основанием для избрания ему столь суровой меры пресечения, как заключение под стражу», — сказали в суде.

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