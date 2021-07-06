В МФЦ Москвы вакцинированным гражданам окажут услуги без предварительной записи

Московские многофункциональные центры «Мои документы» будут принимать вакцинированных граждан без предварительной записи. Об этом сообщили на сайте МФЦ.

Чтобы попасть на прием, гражданам нужно показать администратору МФЦ сертификат о вакцинации или QR-код. Всем остальным горожанам придется записаться, прежде чем им станут доступны услуги МФЦ.

Привитым же людям можно будет зарегистрировать рождение или брак, оформить паспорт, полис ОМС и социальную карту без дополнительных хлопот. Для получения остальных услуг все же придется пройти предварительную запись.

С 28 июня вакцинированные граждане также получили привилегии при посещении кафе и ресторанов. Они могут быть приняты не только на летних верандах, но и в закрытых помещениях заведений при наличии QR-кода и паспорта.