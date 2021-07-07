Италии обыграла Испанию в серии пенальти и стала первым финалистом Евро-2020

Встреча прошла в Лондоне на поле стадиона «Уэмбли». Счет был открыт только во втором тайме, итальянец Федерико Кьезо на 60-й минуте отправил мяч в ворота Испании. Через 20 минут счет сравнял игрок испанской сборной Альваро Мората.

Сборная Италии стала первым финалистом чемпионата Европы по футболу, одержав победу над командой Испании в полуфинале турнира. Основное время завершилось со счетом 1:1, а серия пенальти — 4:2.

В послематчевой серии пенальти команда Италии оказалась сильнее — им удалось забить четыре мяча. Ворота соперника поразили Андреа Белотти, Леонардо Бонуччи, Федерико Бернардески и Жоржиньо. В составе Испании забить смогли только Жерар Морено и Тьяго Алькантара.

Италия четвертый раз в истории вышла в финал чемпионата Европы. Победа в турнире на счету сборной только одна — в первой попытке в 1968 году, два следующих финала — в 2000-м и 2012-м — она проиграла Франции и Испании.

В финале итальянцы сыграют с победителем пары Англия — Дания. Встреча пройдет 7 июля. Финал Евро-2020 состоится 11 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.