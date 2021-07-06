Роспотребнадзор отменил ПЦР-тесты для вакцинированных россиян при въезде в страну

Роспотребнадзор отменил ПЦР-тесты для россиян при въезде в страну, которые вакцинировались или уже переболели COVID-19. Документ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно постановлению, при въезде в страну россияне, прошедшие вакцинацию от коронавируса в течение последних 12 месяцев или перенесшие заболевание в последние 6 месяцев, не должны сдавать ПЦР-тест.

Тем, кто не привился или не переболел COVID-19, теперь нужно сдавать всего один ПЦР-тест в течение трех дней со дня прибытия в Россию. До получения результатов все так же нужно будет соблюдать режим самоизоляции.

Документ вступит в силу на следующий день после официальной публикации.