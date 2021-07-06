перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
На открытии Олимпийских игр в Токио флаг сборной России понесут Софья Великая и Максим Михайлов 19:43
Директора научно-образовательного центра РАНХиГС подозревают в нападении с ножом на мужчину 19:02
Заключенные новосибирских тюрем сделали совместный кавер на «Bring Me to Life» группы Evanescense 18:54
В МФЦ Москвы вакцинированным гражданам окажут услуги без предварительной записи 18:31
Louis Reed/Unsplash Роспотребнадзор отменил ПЦР-тесты для вакцинированных россиян при въезде в страну
Роспотребнадзор отменил ПЦР-тесты для вакцинированных россиян при въезде в страну 18:25
Readovka заблокирует свой сайт 7 июля. Редакция продолжит работу в соцсетях 17:55
Только одной участнице ЕГЭ в 2021 году удалось сдать все экзамены на 100 баллов 17:39
Итальянские ученые обнаружили 13 прямых потомков Леонардо да Винчи, ранее неизвестных 17:12
Nintendo анонсировала новую модель Switch c OLED-дисплеем 17:12
Lyudmila Izmaylova/Flickr В начальных и средних классах российских школ появится патриотическое воспитание
В начальных и средних классах российских школ появится патриотическое воспитание 16:58
Сергей Рублев создаст арт-объект из вторсырья в летнем дворе «Никольских рядов» 16:16
Вечер современной хореографии и балет в музее: фестиваль Context. Diana Vishneva объявил программу 16:10
МГИМО отстранит от работы сотрудников без прививки от коронавируса 16:10
«Яндекс» выпустил колонку «Станция Лайт» за 3990 рублей 15:33
Пресс-материалы Музей «Гараж» представил публичную программу к ретроспективе Аббаса Киаростами
Музей «Гараж» представил публичную программу к ретроспективе Аббаса Киаростами 15:00
Московский бар Default объявил о закрытии на «неопределенный срок» из‑за QR-кодов 14:56
Российские туристы, застрявшие на Кубе, получили отрицательные тесты на COVID-19 после скандала 14:22
Каскадеры сериала по «Властелину Колец» пожаловались на небезопасные условия работы 13:31
Самолет Ан-26 потерпел крушение в районе Камчатки. Погибли 29 человек Обновлено в 12:54
Dave Hogan/Getty Images Умер армянский музыкант Дживан Гаспарян. Он был всемирно известным мастером игры на дудуке
Умер армянский музыкант Дживан Гаспарян. Он был всемирно известным мастером игры на дудуке 12:48
Отключить рекламу

Только одной участнице ЕГЭ в 2021 году удалось сдать все экзамены на 100 баллов

Юлия Онодэра
Сегодня в 17:39

Рособрнадзор подвел итоги Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2021 году. Только одному человеку удалось сдать четыре предмета на максимальные 100 баллов, сообщил ТАСС со ссылкой на главу ведомства Анзора Музаева.

400 баллов в сумме получила выпускница ЧОУ «Лицей КЭО» Алика Осадчая из Ростова-на-Дону. Она сдавала ЕГЭ по русскому языку, обществознанию, истории и английскому языку. Годом ранее такой же выдающийся результат удалось показать двоим.

По данным Рособрнадзора, по 100 баллов за три экзамена удалось получить 16 участникам ЕГЭ-2021. Максимальные баллы по двум предметам набрали еще 409 человек.

«За 2021 год было боязно, но все опасения не оправдались. Мы видим, что по большому количеству предметов средние баллы увеличились. Это литература, информатика и ИКТ», — отметил Музаев.

Он напомнил, что экзамен по информатике впервые проходил на компьютерах. Глава Рособрнадзора добавил, что средние баллы также оказались более высокими, чем ранее, по математике, физике, обществознанию и английскому языку.

Рекордсменка ЕГЭ-2021 Алика Осадчая рассказала на пресс-конференции, как подготовиться к экзаменам будущим выпускникам. Она посоветовала «не медлить с началом изучения материала».

«Честно признаться, одного года даже не хватит, чтобы действительно хорошо освоить тот объем информации, который предполагается для сдачи экзамена. Поэтому всем выпускникам я советую не только ответственно подходить, но и возможно иногда какие‑то испытывать лишения, избегать прогулок с друзьями или возможно пренебрегать дополнительным отдыхом», — сказала она.

События недели на afisha.ru
боевик
Судная ночь навсегда
Беспредел и истребление человечества переходят в Техас
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
боевик
Телохранитель жены киллера
Райан Рейнолдс спасает жену Сэмюэля Л.Джексона от террористов
боевик
Черная Вдова
Скарлетт Йоханссон против обители зла
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Лука
Посвященный Эннио Морриконе новый мультфильм от студии Pixar
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить