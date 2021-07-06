Только одной участнице ЕГЭ в 2021 году удалось сдать все экзамены на 100 баллов

Рособрнадзор подвел итоги Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2021 году. Только одному человеку удалось сдать четыре предмета на максимальные 100 баллов, сообщил ТАСС со ссылкой на главу ведомства Анзора Музаева.

400 баллов в сумме получила выпускница ЧОУ «Лицей КЭО» Алика Осадчая из Ростова-на-Дону. Она сдавала ЕГЭ по русскому языку, обществознанию, истории и английскому языку. Годом ранее такой же выдающийся результат удалось показать двоим.

По данным Рособрнадзора, по 100 баллов за три экзамена удалось получить 16 участникам ЕГЭ-2021. Максимальные баллы по двум предметам набрали еще 409 человек.

«За 2021 год было боязно, но все опасения не оправдались. Мы видим, что по большому количеству предметов средние баллы увеличились. Это литература, информатика и ИКТ», — отметил Музаев.

Он напомнил, что экзамен по информатике впервые проходил на компьютерах. Глава Рособрнадзора добавил, что средние баллы также оказались более высокими, чем ранее, по математике, физике, обществознанию и английскому языку.

Рекордсменка ЕГЭ-2021 Алика Осадчая рассказала на пресс-конференции, как подготовиться к экзаменам будущим выпускникам. Она посоветовала «не медлить с началом изучения материала».

«Честно признаться, одного года даже не хватит, чтобы действительно хорошо освоить тот объем информации, который предполагается для сдачи экзамена. Поэтому всем выпускникам я советую не только ответственно подходить, но и возможно иногда какие‑то испытывать лишения, избегать прогулок с друзьями или возможно пренебрегать дополнительным отдыхом», — сказала она.