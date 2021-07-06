Readovka заблокирует свой сайт 7 июля. Редакция продолжит работу в соцсетях

Редакция Readovka исполнит решение суда и заблокирует сайт издания 7 июля. Об этом пишет «МБХ медиа» со ссылкой на издателя Алексея Костылева.

«Мы планируем завтра вечером блокировать сайт. Мы будем закрываться, потому что нам действительно грозит уголовная ответственность, и мы не можем рисковать. В постановлении прозрачно сказано, если мы сами не сделаем это, то дальше нам светит [уголовная] статья», — сказал он.

По словам Костылева, соцсети издания, скорее всего, продолжат работу в прежнем режиме.

5 июля редакция Readovka получила постановление о блокировке сайта до 8 июля. Оно основано на решении Видновского городского суда, вынесенном еще в марте 2020 года. В статье, из‑за которой был спор, речь шла о материале про Совхоз имени Ленина: в ней рассказывалось о передаче половины акций предприятия депутату Госдумы от «Единой России» Дмитрию Саблину через жену политика Павла Грудинина.

Еще тогда суд обязал издание заблокировать весь сайт по иску Саблина. Readovka отказалась это сделать и получила штраф в 50 тыс. рублей.