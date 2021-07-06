Итальянские ученые обнаружили 13 прямых потомков Леонардо да Винчи, ранее не известных

Исследователи из Италии создали более полное генеалогическое древо рода Леонардо да Винчи. Оказалось, что у художника есть еще 13 прямых потомков по мужской линии, о которых ранее было неизвестно, пишет журнал EurekAlert.

Новое древо разрабатывали основатель Идеального музея Леонардо в тосканском городке Винчи Алессандро Веццози и президент Ассоциации наследия Леонардо Аньезе Сабато. Главная цель их работы — реконструировать «генетический профиль» да Винчи. Для этого они восстановили всю историю семьи художника с 1331 года до наших дней и выявили 21 поколение.

«Мы еще в 2016 году идентифицировали 35 живых потомков Леонардо, но в большинстве своем речь все-таки шла о непрямых родственных связях, причем в основном по женской линии. Наиболее известным примером в этом отношении является знаменитый режиссер Франко Дзеффирелли. Но эти люди не могли дать нам искомую информацию относительно ДНК Леонардо да Винчи и, прежде всего, об Y-хромосоме, которая передается по мужской линии и остается практически неизменной на протяжении 25 поколений», — рассказал Веццози.

Род 13 обнаруженных потомков происходит от отца Леонардо да Винчи Пьеро и его сводного брата Доменико. Их возраст колеблется от одного года до 85 лет и все они живут в Тоскане, неподалеку от Винчи — исторической родины художника.

15 апреля 1452 года родился Леонардо, у которого не было фамилии в современном понимании. Его полное имя звучало как Leonardo di ser Piero da Vinci («Леонардо, сын господина Пьеро из Винчи»). В будущем он стал великим художников эпохи Возрождения и прославил Винчи на весь мир.

Веццози отмечает, что всего на данный момент живы 14 потомков Леонардо по мужской линии. В основном они работают служащими или ремесленниками. В ближайшее время у них возьмут генетический материал и изучат в рамках международного «Проекта ДНК Леонардо да Винчи».