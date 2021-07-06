В начальных и средних классах российских школ появится «патриотическое воспитание»

Минпросвещения включило «патриотическое воспитание» в федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) начального и основного общего образования. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно приказу, в образовательные стандарты включили:

личностное развитие учащихся, в том числе гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, физическое, трудовое, экологическое воспитание;

формирование «российской гражданской идентичности» обучающихся, что включает в себя готовность выполнять свои гражданские обязанности;

развитие представлений обучающихся о высоком уровне научно-технологического развития страны;

«разумное и безопасное» использование цифровых технологий;

формирование у школьников системных знаний о месте РФ в мире, ее исторической роли, территориальной целостности, культурном и технологическом развитии, а также вкладе страны в мировое научное наследие и формирование представлений о современной России, «устремленной в будущее» и другие.

Эти стандарты Минпросвещения утвердило еще в ноябре 2019 года. Внедрять их власти планируют с 1 сентября этого года.