перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Итальянские ученые обнаружили 13 прямых потомков Леонардо да Винчи, ранее не известных 17:12
Nintendo анонсировала новую модель Switch c OLED-дисплеем 17:12
В начальных и средних классах российских школ появится «патриотическое воспитание» 16:58
Сергей Рублев создаст арт-объект из вторсырья в летнем дворе «Никольских рядов» 16:16
МГИМО отстранит от работы сотрудников без прививки от коронавируса 16:10
Вечер современной хореографии и балет в музее: фестиваль Context. Diana Vishneva объявил программу 16:10
«Яндекс» выпустил колонку «Станция Лайт» за 3990 рублей 15:33
Пресс-материалы Музей «Гараж» представил публичную программу к ретроспективе Аббаса Киаростами
Музей «Гараж» представил публичную программу к ретроспективе Аббаса Киаростами 15:00
Московский бар Default объявил о закрытии на «неопределенный срок» из‑за QR-кодов 14:56
Российские туристы, застрявшие на Кубе, получили отрицательные тесты на COVID-19 после скандала 14:22
Каскадеры сериала по «Властелину Колец» пожаловались на небезопасные условия работы 13:31
Самолет Ан-26 потерпел крушение в районе Камчатки. Погибли 29 человек Обновлено в 12:54
Dave Hogan/Getty Images Умер армянский музыкант Дживан Гаспарян. Он был всемирно известным мастером игры на дудуке
Умер армянский музыкант Дживан Гаспарян. Он был всемирно известным мастером игры на дудуке 12:48
Егор Крид выпустил клип на трек «Телефон». Он полностью снимался на пленку 12:41
Сын экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала выдвинулся в Госдуму 12:07
Бывшего кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико приговорили к 14 годам лишения свободы 11:48
В Исландии испытали четырехдневную рабочую неделю. Продуктивность повысилась, а стресса стало меньше 11:22
В России за сутки выявили 23 378 случаев коронавируса 11:15
thirdplanetcomics/Instagram Владелец магазина комиксов в США подал судебный иск к соседнему отелю в виде комикса
Владелец магазина комиксов в США подал судебный иск к соседнему отелю в виде комикса 10:22
«СПИД.Центр» пожаловался Минздраву на отказы медиков вакцинировать от коронавируса людей с ВИЧ 10:16
Отключить рекламу

В начальных и средних классах российских школ появится «патриотическое воспитание»

Валерия Корниенко
Сегодня в 16:58

Минпросвещения включило «патриотическое воспитание» в федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) начального и основного общего образования. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно приказу, в образовательные стандарты включили:


  • личностное развитие учащихся, в том числе гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, физическое, трудовое, экологическое воспитание;
  • формирование «российской гражданской идентичности» обучающихся, что включает в себя готовность выполнять свои гражданские обязанности;
  • развитие представлений обучающихся о высоком уровне научно-технологического развития страны;
  • «разумное и безопасное» использование цифровых технологий;
  • формирование у школьников системных знаний о месте РФ в мире, ее исторической роли, территориальной целостности, культурном и технологическом развитии, а также вкладе страны в мировое научное наследие и формирование представлений о современной России, «устремленной в будущее» и другие.

Эти стандарты Минпросвещения утвердило еще в ноябре 2019 года. Внедрять их власти планируют с 1 сентября этого года.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Лука
Посвященный Эннио Морриконе новый мультфильм от студии Pixar
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
боевик
Судная ночь навсегда
Беспредел и истребление человечества переходят в Техас
боевик
Черная Вдова
Скарлетт Йоханссон против обители зла
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
боевик
Телохранитель жены киллера
Райан Рейнолдс спасает жену Сэмюэля Л.Джексона от террористов
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить