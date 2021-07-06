МГИМО отстранит от работы сотрудников без прививки от коронавируса

Руководство Московского государственного института международных отношений отстранит от работы сотрудников, которые до 20 августа 2021 года не предоставят сертификаты о вакцинации от COVID-19. Об этом сообщается на сайте вуза.

«К работникам, не представившим по состоянию на 20 августа 2021 года медицинские сертификаты, подтверждающие прохождение вакцинации против COVID-19, применять меру дисциплинарного характера в виде отстранения от работы без сохранения заработной платы», — уточняется в приказе ректора университета Анатолия Торкунова от 2 июля.

МГИМО планирует вакцинировать не только преподавательский состав, но и административный персонал. Прививку первым компонентом следует сделать до 15 июля, а вторым — до 15 августа. По данным «Открытых медиа», с 2 июля университет не принимает на работу без справки о прививке или без документов, подтверждающих наличие медицинского отвода.

5 июля сотрудникам МГУ, не прошедшим вакцинацию, временно запретили приходить на работу. В заявлении уточнялось, что ограничения касаются работников, которые не переболели и не имеют медицинских противопоказаний к прививке.