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Вечер современной хореографии и балет в музее: фестиваль Context. Diana Vishneva объявил программу

Валерия Корниенко
Сегодня в 16:10

Международный фестиваль современной хореографии Context. Diana Vishneva объявил программу. В этом году мероприятие пройдет с 29 августа по 4 октября в Москве и Петербурге. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.

Нынешний фестиваль включает международную, российскую, параллельную и кинопрограмму. Кроме того, зрителей ждет презентация книги, посвященной современному танцу, и вечер современной российской хореографии.

В рамках международной программы будут представлены спектакль-лекция «Moving with Pina» («Двигаясь вместе с Пиной») в исполнении Кристианы Морганти и футуристическая постановка «Pasionaria» («Пассионария») от испанского коллектива La Veronal и хореографа Маркоса Морау.

В российской программе — премьеры постановок двух хореографов из России: Павел Глухов представит новую работу «Бумажный человек», а Нурбек Батулла — междисциплинарный проект «Nafs» («Эго»). Показы первой постановки пройдут в пространствах Музея имени Пушкина в Москве и Эрмитажа в Петербурге, второй — в московском ДК «Рассвет» и петербургском «Севкабель-порту».

В этом году организаторы представят новый для фестиваля формат — вечер современной российской хореографии. В рамках него постановщики — финалисты и победители конкурса молодых хореографов разных лет покажут новые проекты при полной технической и организационной поддержке фестиваля. На первом вечере свои работы представят три хореографа: Эрнест Нургали, Анна Щеклеина и Ольга Лабовкина. Сам конкурс также пройдет в этом году.

Кроме того, в конце сентября фестиваль выпустит первую книгу издательской программы — работу социолога и теоретика танца Габриеле Кляйн «Pina Bausch und das Tanztheater. Die Kunst des Übersetzens» («Танцтеатр Пины Бауш: Искусство перевода»). Куратор программы — всемирно признанный специалист в области современного танца профессор Стефани Джордан.

Подробнее о программе Context. Diana Vishneva читайте на сайте фестиваля. Билеты на события можно купить t»>здесь.

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