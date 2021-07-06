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Московский бар Default объявил о закрытии на «неопределенный срок» из‑за QR-кодов

Виктория Шанина
Сегодня в 14:56

С 12 июля бар Default закрывается на «неопределенный срок» из‑за системы QR-кодов. Об этом заявил основатель заведения Степан Казарьян в своем фейсбуке.

«К сожалению, система QR-кодов, так внезапно введенная без предупреждения московскими властями, создала ситуацию при которой продолжать работать бессмысленно», — написал Казарьян.

Создатель бара отметил, что хорошо относится к вакцинации от коронавируса и считает ее необходимой. Однако работать в «таком режиме», учитывая, что QR-пропуска есть у немногих, невозможно.

Default откроется снова, если «арендодатели пойдут на уступки», но это «абсолютно не факт». До августа заведение будет открываться для приватных мероприятий и закрытых дней рождений.

Бар Default на Садовой-Самотечной улице открылся 24 марта этого года. Концепция соответствовала названию: все меню было «по умолчанию». «Просто чистый алкоголь. Разный. Просто еда. Каждую неделю, какую придумаем. И кухня, и барная карта формировались из того, что мы сами любим употреблять», — рассказали представители бара.

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