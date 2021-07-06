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«Яндекс» выпустил колонку «Станция Лайт» за 3990 рублей

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:33

Яндекс расширил линейку умных устройств с голосовым помощником Алисой, представив новую колонку — «Станцию Лайт» в шести цветах. Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба компании.

Это четвертая колонка Яндекса собственной разработки по доступной цене, ее стоимость — 3990 рублей. В «Стации Лайт» доступны все основные навыки Алисы: она может управлять умным домом, включать музыку, запускать утреннее шоу и читать детям сказку. Новую колонку, как и предыдущие версии, можно объединить в мультирум, ее мощность звука составляет 5 Вт, для сравнения: в «Станции Мини» — 3 Вт.

© Пресс-материалы
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© Пресс-материалы
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© Пресс-материалы
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«Станция Лайт» представлена в фиолетовом, бирюзовом, красном, желтом, бежевом и розовом цветах. По словам руководителя направления умных устройств Яндекса Сергея Мельника, колонки отличаются не только цветом, но и характером.

«Бирюзовая колонка — для романтиков, и Алиса в ней более спокойная. Красная — для тех, кто не боится сложных вызовов, здесь Алиса более дерзкая. Розовая „Станция Лайт“ — для мечтателей, поэтому в ней Алиса верит в волшебство. Просто попробуйте с ней поговорить, чтобы раскрыть ее получше», — уточнил он.

Чтобы узнать предпочтения голосового помощника, нужно лишь сказать: «Алиса, включи свою любимую музыку».

Узнать подробнее о новых функциях «Станции Лайт» можно здесь.

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