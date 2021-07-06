Российские туристы, застрявшие на Кубе, получили отрицательные тесты на COVID-19 после скандала

Десятки россиян, застрявших на Кубе из‑за положительного теста на COVID-19 прошли повторное ПЦР-тестирование. В этот раз большинство российских туристов получили отрицательный результат, сообщает телеграм-канал Baza.

«Неподдельная радость российских туристов на Кубе: после скандала с ПЦР-тестами у десятков путешественников взяли повторный экспресс-тест и у большинства он оказался отрицательным. <…> Карантин закончился, пришло время замешивать „Куба-либре“», — пишет Baza.

3 июля стало известно, что у прибывших на Кубу туристов массово выявляют положительные тесты на коронавирус, а затем отправляют на изоляцию. Среди них оказалось несколько десятков россиян.

Россияне начали публиковать в соцсети посты о том, что кубинские тесты показывают ложный результат. По словам пользователей, половина туристов была вакцинирована, симптомов заболевания у них нет, а перед вылетом их тесты были отрицательными.

Катерина Тюленева — одна из россиянок, оказавшихся на принудительном карантине, — выложила видео, в котором «наши врачи» делают экспресс-тест и он оказывается отрицательным. Она также заявила, что их хотят увезти в ковидарий, где не будет интернета, и обвинила МИД России в бездействии.

В российской дипмиссии заверили, что пытаются решить с кубинскими ведомствами спорный вопрос. Там отметили, что в случае дальнейшего увеличения положительных тестов у россиян сообщение с Кубой может быть приостановлено.