Музей «Гараж» представил публичную программу к ретроспективе Аббаса Киаростами

С 7 июля по 28 августа в летнем кинотеатре Garage Screen пройдет публичная программа к ретроспективе иранского режиссера Аббаса Киаростами. В нее включены все полнометражные картины, а также редкие короткометражные и документальные работы режиссера. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы мероприятия.

Программу откроет лекция ираниста Максима Алонцева об изменениях в культуре и политике Ирана во второй половине ХХ века. Также заявлены лекции кинокритика Зары Абдуллаевой о диалоге между игровым и документальным в фильмах Киаростами и Катерины Долиной о последствиях Исламской революции в киноиндустрии. А Александра Першеева расскажет о границах между документалистикой и вымыслом.