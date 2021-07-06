Музей «Гараж» представил публичную программу к ретроспективе Аббаса Киаростами

С 7 июля по 28 августа в летнем кинотеатре Garage Screen пройдет публичная программа к ретроспективе иранского режиссера Аббаса Киаростами. В нее включены все полнометражные картины, а также редкие короткометражные и документальные работы режиссера. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы мероприятия.
Программу откроет лекция ираниста Максима Алонцева об изменениях в культуре и политике Ирана во второй половине ХХ века. Также заявлены лекции кинокритика Зары Абдуллаевой о диалоге между игровым и документальным в фильмах Киаростами и Катерины Долиной о последствиях Исламской революции в киноиндустрии. А Александра Першеева расскажет о границах между документалистикой и вымыслом.
В рамках мероприятия пройдут две презентации. 24 июля кинокритик Антон Долин и куратор кинопрограммы Garage Screen Евгений Гусятинский расскажут о новом номере журнала «Искусство кино». 4 августа состоится презентация книги французского философа Жан-Люка Нанси «Очевидность фильма: Аббас Киаростами».
В последний день образовательной программы пройдет вечер персидской поэзии. Иранисты Лейла Лахути и Евгения Никитенко расскажут о месте поэзии в культуре Ирана, а также прочтут стихи Киаростами и других авторов на оригинальном языке.
По словам менеджера публичной программы музея Александра Евтушенко, при подготовке мероприятия команда старалась раскрыть контекст творчества режиссера с разных сторон, а также показать культурный и политический фон его работ.
Узнать подробнее о ретроспективе и приобрести билеты на показы фильмов Аббаса Киаростами можно здесь. Стоимость стандартного билета 350 рублей, студенческого — 250, а для владельцев карт музея — 175. Образовательную программу можно посетить бесплатно по предварительной регистрации.