Каскадеры сериала по «Властелину Колец» пожаловались на небезопасные условия работы

Минимум три каскадера получили серьезные травмы во время съемок сериала по «Властелину Колец» в Новой Зеландии, двое из них покинули проект. Об этом сообщает The Weekend Herald.

Среди пострадавших каскадеров — Томас Киви, участвовавший в съемках оригинальной трилогии. Он серьезно повредил вращательную манжету правого плеча после того, как на протяжении нескольких часов выполнял трюк с обратным сальто.

По словам Киви, ему неправильно закрепили страховочные тросы, из‑за чего рука постоянно цеплялась за трос. Он сразу же сообщил об этом супервайзеру и отметил, что проблему должны были обнаружить до выполнения трюка. Специалисты по страховке должны были показать ему на фотографиях все этапы движений, но не сделали этого. Каскадер назвал условия работы на проекте худшими с точки зрения безопасности из тех, в которых ему приходилось работать.

Травмы также получили каскадеры Дайна Грант и Элисса Кадуэлл. Авторы сериала так и не сообщили об инцидентах в WorkSafe — новозеландское учреждение по безопасности работников на производстве.

По информации Deadline, в Amazon не знали о случае с Киви, а в ответ на критику в компании заявили о соблюдении норм безопасности на съемках. Кадуэлл получила от Amazon 500 тыс. долларов, однако, как сообщает The Weekend Herald, это не страховая сумма, а в том числе компенсация транспортных расходов для возвращения домой.

О небезопасных условиях производства сериала на условиях анонимности сообщили еще несколько каскадеров. Они добавили, что авторы шоу пытаются замалчивать случаи травм на площадке, чтобы сократить расходы на страховые выплаты.