Егор Крид выпустил клип на трек «Телефон». Он полностью снимался на пленку

Егор Крид опубликовал клип на песню «Телефон». Это второй трек из альбома «Pussy Boy», выпущенный до релиза пластинки.

В песне Крид сравнивает сердце с телефоном, ведь и то и другое легко разбить. Именно этому и посвящен музыкальный ролик — герой ходит с разбитым сердцем (или вовсе без него) и пытается понять, как ему жить дальше без возлюбленной.

Мы не можем показать это видео, так как в нем есть мат, а его публикация запрещена Роскомнадзором. Вы можете найти ролик на ютьюб-канале Егора Крида.