Егор Крид выпустил клип на трек «Телефон». Он полностью снимался на пленку

Егор Крид опубликовал клип на песню «Телефон». Это второй трек из альбома «Pussy Boy», выпущенный до релиза пластинки.
В песне Крид сравнивает сердце с телефоном, ведь и то и другое легко разбить. Именно этому и посвящен музыкальный ролик — герой ходит с разбитым сердцем (или вовсе без него) и пытается понять, как ему жить дальше без возлюбленной.
Мы не можем показать это видео, так как в нем есть мат, а его публикация запрещена Роскомнадзором. Вы можете найти ролик на ютьюб-канале Егора Крида.
Егор Крид отметил, что это его первый клип, который был снят на пленку. «Цените этот стилек и постарайтесь прочувствовать текст», — призывает Крид в описании ролика.
Сингл «Телефон» войдет в новый альбом Крида «Pussy Boy», премьера которого намечена на 16 июля. Сам исполнитель рассказывал, что не писал тексты к трекам заранее и все слова — импровизация перед микрофоном в студии.
Ранее вышел первый трек из альбома «Pussy Boy» под названием «Здравствуйте». Это фит Егора Крида с рэпером OG Buda, который также вышел сразу вместе с клипом. В ролике музыканты грабят банк, параллельно рекламируя зубную пасту.