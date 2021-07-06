В Исландии испытали четырехдневную рабочую неделю. Продуктивность повысилась, а стресса стало меньше

В Исландии доказали успешность метода четырехдневной рабочей недели. Результаты исследования приводят Ассоциация за устойчивость и демократию Исландии (Alda) и британский центр Autonomy.

Эксперимент проводился в течение четырех лет — с 2015 по 2019 годы. Участие в нем принимали 3 000 человек, то есть 1% всей рабочей силы страны. Среди них оказались госслужащие из разных сфер — от учителей до врачей.

На период эксперимента сотрудников перевели с 40-часовой рабочей неделе на 35-часовую с сохранением прежней зарплаты. Однако некоторые из участников откланялись от традиционного графика с 9.00 до 17.00 или работали в ночные смены.

В результате аналитики отметили прежнюю производительность, а в некоторых случаях — повышение эффективности труда. Все добровольцы заявили, что они стали лучше себя чувствовать, перестали испытывать стресс и выгорание, а также наладили баланс работы и отдыха.

На каких‑то рабочих местах сотрудники начинали делегировать и расставлять приоритеты в задачах эффективнее. Другие переходили на более короткие и сфокусированные встречи. Кто‑то отменял собрания и обсуждал важные вопросы по электронной почте.

Благодаря таким результата исландские профсоюзы добились постоянного сокращения рабочих часов. С 2019 года число сотрудников, которые находятся на рабочем месте меньше часов или имеют право на их сокращение, увеличилось до 86% от рабочей силы страны.

Ранее на 4-дневную рабочую неделю перешли сотрудники японское подразделения Microsoft. Продуктивность филиала выросла на 40%. За год до этого систему опробовала новозеландская Perpetual Guardian. Компания выяснила, что подобный режим снижает уровень стресса и увеличивает работоспособность сотрудников.

В марте испанская левая партия Más Pais также предложила компаниям переход на четырехдневную рабочую неделю на ближайшие три года в качестве эксперимента. В России подобная идея прозвучала от члена социального комитета Совета Федерации Сергея Леонова. Он предложил перевести на систему четырех дней женщин с детьми.