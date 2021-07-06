Бывшего кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико приговорили к 14 годам лишения свободы

Верховный суд Беларуси приговорил бывшего главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико к 14 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Об этом сообщает БелТА.

Помимо этого, Бабарико должен будет заплатить штраф «в счет погашения причиненного ущерба» в размере 5000 базовых величин (около 57 тыс. долларов) и 46 млн белорусских рублей (более 18 млн долларов).

Банкира обвиняли в легализации средств, полученных преступным путем, и получении взятки в особо крупном размере. Свою вину он не признал. Прокурор просил приговорить его к 15 годам тюремного заключения с лишением права занимать руководящие должности.

По версии следствия, с 2004 года Бабарико и его помощники систематически получали взятки от бизнесменов. Их общая сумма якобы составила около 30,5 млн белорусских рублей (более 11,5 млн долларов). Также обвинение посчитало, что осужденный отмывал деньги, когда приобрел в Минске недвижимость за более чем 1 млн белорусских рублей (394 тыс. долларов).

Защита банкира считает его дело политическим. В мае 2020 года Бабарико объявил, что будет баллотироваться в президенты Беларуси. По неофициальным опросам, он считался главным соперником Александра Лукашенко на выборах среди оппозиционеров. В июне в офисе Белгазпромбанка прошли обыски, а Бабарико и его сына задержали и поместили в СИЗО КГБ. ЦИК не допустил его к выборам, сославшись на письмо Комитета госконтроля о якобы противоправной деятельности Бабарико и незаконно полученных им доходах.