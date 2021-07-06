Владелец магазина комиксов в США подал судебный иск к соседнему отелю в виде комикса

Хозяин знаменитого магазина комиксов в Хьюстоне Ти-Джей Джонсон подал судебный иск в виде комикса против владельцев соседнего здания. По словам его адвоката, это первый подобный случай в истории, сообщает
Издание пишет, что лавка Third Planet Comics («Комиксы Третьей планеты») в течение 38 лет стояла как «гигантский синий маяк для любителей комиксов со всей страны». Однако постояльцы отеля Crown Plaza, который стоит по соседству, выкидывали из окон тяжелые предметы. В результате они повредили крышу магазина и дождь намочил комиксы, из которых некоторые стоят тысячи долларов.
Истец требует от владельца отеля компенсировать ущерб и обвиняет их в халатности. По словам Джонсона, гости Crown Plaza бросали окурки, стаканы, кружки, столовые приборы и огнетушители. Последние уже стали символом этой борьбы и попали на обложку нарисованного судебного иска.
Всего в комиксе 13 страниц, и все они рассказывают о неудобствах, причиненных магазину отелем. Джонсон специально нанял четырех художников, которые изобразили страдания «Третьей планеты». Например, однажды постояльцы гостиницы сбросили на крышу магазина 14 огнетушителей.
В левом верхнем углу, где обычно на комиксах пишется издание, Ти-Джей Джонсон написал «Feldman & Feldman» — это фамилия его адвоката Криса Фельдмана. По словам юриста, судебный иск в виде комикса подают впервые в истории. Однако, уверен Фельдман, в законах нет никаких указаний на то, что это запрещено.
Владелец «Третьей планеты» потребовал выплатить ему 250 тыс. долларов компенсации за ущерб магазину и закрыть Crown Plaza на год. Однако хозяева отеля утверждают, что хулиганством занимались неизвестные лица, за чьи действия они не несут ответственности.