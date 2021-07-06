Владелец магазина комиксов в США подал судебный иск к соседнему отелю в виде комикса

Хозяин знаменитого магазина комиксов в Хьюстоне Ти-Джей Джонсон подал судебный иск в виде комикса против владельцев соседнего здания. По словам его адвоката, это первый подобный случай в истории, сообщает Издание пишет, что лавка Third Planet Comics («Комиксы Третьей планеты») в течение 38 лет стояла как «гигантский синий маяк для любителей комиксов со всей страны». Однако постояльцы отеля Crown Plaza, который стоит по соседству, выкидывали из окон тяжелые предметы. В результате они повредили крышу магазина и дождь намочил комиксы, из которых некоторые стоят тысячи долларов.

Истец требует от владельца отеля компенсировать ущерб и обвиняет их в халатности. По словам Джонсона, гости Crown Plaza бросали окурки, стаканы, кружки, столовые приборы и огнетушители. Последние уже стали символом этой борьбы и попали на обложку нарисованного судебного иска. Всего в комиксе 13 страниц, и все они рассказывают о неудобствах, причиненных магазину отелем. Джонсон специально нанял четырех художников, которые изобразили страдания «Третьей планеты». Например, однажды постояльцы гостиницы сбросили на крышу магазина 14 огнетушителей.