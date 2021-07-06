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Самолет Ан-26 пропал с радаров в районе Камчатки. На борту 29 человек

Виктория Шанина
Сегодня в 8:34

На Камчатке самолет Ан-26 не вышел на связь в назначенное время. Он пропал с радаров при посадке, пишет ТАСС.

Самолет выполнял пассажирский рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. По предварительным данным прокуратуры, на борту находятся 29 человек, из которых шестеро – члены экипажа.

Представители экстренных служб не исключают, что судно могло упасть в море. Издание Znak.сom пишет, что речь идет об Охотском море.

Перед вылетом самолет был технически исправен. По информации источника ТАСС, во время полета экипаж не сообщал о проблемах на борту.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, региональная транспортная прокуратура начала проверку. Ответчиком, предположительно, выступит компания «Камчатские авиалинии», которой принадлежал самолет.

В компании факт крушения пока не подтверждается. На место отправились поисково-спасательные отряды из региональной базы Петропавловска-Камчатского и поселка Оссора, а также МЧС России по Камчатке. Возможно подключение вертолетов Ми-8 опергруппы МЧС, личного состава пожарно-спасательной части, медиков Центра медицины катастроф, самолета Ил-38 из аэропорта «Елизово», а также спасателей из базы Магадана.

Самолет Ан-26 – многоцелевой транспортный моноплан, разработанный в СССР. Ан-26 развивает скорость до 540 км/ч, максимальная дальность полета — 1900 километров. Сертификат летной годности Ан-26Б-100 с бортовым номером RA-26085 (который пропал с радаров) истекает 30 августа 2021 года. Судно эксплуатировалось с 1982 года.

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