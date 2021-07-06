В сети появился трейлер фильма «Бендер: Золото Империи» с Сергеем Безруковым

Картина выйдет на экраны 15 июля. Она станет продолжением ленты «Бендер: Начало» — ее премьера состоялась 24 июня. Фильм расскажет о дальнейшей охоте Ибрагима Бендера (Сергей Безруков) и его молодого ученика Остапа (Арам Вандеванян) за царскими сокровищами.

В сети появился трейлер приключенческого фильма Игоря Зайцева «Бендер: Золото империи», одну из центральных ролей в котором сыграл Сергей Безруков. Видео появилось на ютьюб-канале Central Partnership.

В фильме снялись, помимо Безрукова и Вандеваняна, Никита Кологривый, Таисия Вилкова, Александр Цекало, Вера Брежнева, Юлия Рутберг, Ольга Сутулова, Гарик Харламов, Павел Деревянко, Артем Ткаченко, Юлия Макарова, Александр Ильин и Юрий Колокольников.

Подробнее о трилогии про Бендера (а Игорь Зайцев готовит к выходу еще один фильм) можно прочитать в статье «Афише Daily» о ремейках и сиквелах советской классики. Там же рассказывается про другие амбициозные проекты, переосмысливающие отечественное кинонаследие.