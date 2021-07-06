Россиян освободят от обязательного карантина по прибытии в Германию с 7 июля

С 7 июля россияне смогут приехать в Германию без необходимости проходить двухнедельный карантин по прибытии. Об этом сообщили на сайте Института Роберта Коха.

Также правила въезда в страну смягчат для туристов из Великобритании, Португалии, Индии и Непала. Карантин отменят для путешественников, привитых одной из одобренных в Евросоюзе вакцин, а также тех, кто переболел COVID-19 или сдал отрицательный ПЦР-тест.

Ранее власти Германии включали Россию в список стран, где распространяются опасные новые штаммы коронавируса. В данном случае речь шла об «индийском» штамме, получившем название «Дельта».

На протяжение двух недель в Германии выявляют менее тысячи новых случаев коронавируса. Полный курс вакцинации в стране прошли уже 39% населения, более 56% получили хотя бы одну дозу прививки.