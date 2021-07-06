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Умер режиссер Ричард Доннер. Он снял «Смертельное оружие» и «Мэверик»

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:49

Умер американский режиссер и продюсер Ричард Доннер, известный как постановщик «Смертельного оружия», «Мэверика», «Омена» 1976 года и «Супермена» с Кристофером Ривом. О его смерти сообщил Deadline со ссылкой на супругу Лорен Шулер Доннер.

Кинематографист скончался в возрасте 91 года. Причина его смерти не сообщается. «Он был совсем ребенком. Всем сердцем. Все время. Я не могу поверить, что он ушел, но его хриплый сердечный смех останется со мной навсегда», — прокомментировал новость Стивен Спилберг.

Доннер снимал фильмы на протяжение последних 60 лет. Свою карьеру он начал на телевидении с таких проектов как «Сумеречная зона» и «Перри Мейсон». В 1968 году Доннер представил свой полнометражный дебют — криминальную комедию «Соль и перец».

За свою жизнь Доннер стал постановщиком более 70 кинопроектов, в том числе сериалов «Агенты А.Н.К.Л.» и «Байки из склепа», комедий «Игрушка» и «Балбесы», а также фэнтези-драмы «Леди-ястреб». «Он был так одарен во многих жанрах», — сказал о Доннере Спилберг.

«Быть в его кругу было сродни общению со своим любимым тренером, самым умным профессором, самым яростным мотиватором, самым милым другом, самым верным союзником и, конечно же, самым великим балбесом из всех», — добавил Спилберг.

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