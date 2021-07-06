Украинская православная церковь заявила об угрозе разрушения лабиринтов Киево-Печерской лавры

Украинская православная церковь (УПЦ) заявила, что знаменитые лабиринты Киево-Печерской лавры могут быть разрушены, если немедленно не ликвидировать аварийную ситуацию в пещерах. Об этом сообщил Центр информации УПЦ.

Представители лавры обратились к премьеру Украины Денису Шмыгалю за помощью в спасении объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. По их словам, в опасности оказались Ближние (Антониевы) пещеры, по которым проходит паломнический маршрут.

«В последнее время увеличился уровень увлажненности грунтов. В случае непринятия срочных мер существует угроза разрушения лабиринтов пещер, что может привести к непоправимым потерям и человеческим жертвам», -сказали в УПЦ.

В церкви считают, что к аварийной ситуации привела многолетняя амортизация, неудовлетворительное состояние подземных инженерных коммуникаций и весеннее таяние снега. Настоятель лавры митрополит Павел назвал ситуацию чрезвычайной.