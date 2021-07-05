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Англия откажется от коронавирусных ограничений с 19 июля

Юлия Онодэра
Вчера в 23:05

Англия окончательно откажется от коронавирусных ограничений, в том числе от обязательного ношения защитных масок, с 19 июля. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на британского премьер-министра Бориса Джонсон.

«Мы отойдем от законодательных ограничений и позволим людям принимать их собственные, взвешенные решения по поводу того, как справляться с вирусом, мы отменим все законодательные ограничения на число людей во время мероприятий в помещениях и на свежем воздухе, мы разрешим открыться всем видам бизнеса, в том числе ночным клубам», — заявил Джонсон.

Он выразил уверенность, что к сентябрю все совершеннолетнее население Великобритании будет привито двухкомпонентными вакцинами. Для этого власти намерены уменьшить интервал между дозами для людей младше 40 лет (с 12 до 8 недель).

В ближайшее время, по словам Джонсона, в Англии смогут отказаться от обязательного карантина для части туристов. Вакцинировавшиеся путешественники из стран, не относящихся к высшей категории риска распространения инфекции, будут освобождена от этой меры.

Людям, заболевшим COVID-19, по-прежнему будет необходимо самоизолироваться дома. Однако при заражении одного школьника больше не станут отправлять на карантин целый класс. Кроме того, правительство больше не будет рекомендовать работодателям переводить сотрудников на удаленку.

«Мы отменим правило о необходимости соблюдения социальной дистанции в один метр и предусмотренную законом обязанность носить защитные маски, хотя в правительственных рекомендациях будут оговариваться случаи, когда это все равно желательно делать», — добавил премьер-министр.

При этом в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии решение об отмене коронавирусных ограничений примут местные власти. В частности, в Шотландии масочный режим и прочие меры по противодействию COVID-19 планируют сохранить до 9 августа.

В Англии рассчитывали снять все ограничения еще раньше, 21 июня. Однако из‑за роста заболеваемости так называемый день свободы перенесли на 19 июля. В данный момент в Великобритании ежедневно регистрируют порядка 25 тыс. новых случаев COVID-19.

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