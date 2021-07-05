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Курорт «Красная поляна» потерял 100 млн рублей из‑за коронавирусных ограничений

Дарья Мельникова
Вчера в 23:20

Курорт «Красная Поляна» потерял более 100 млн рублей за неделю из‑за новых коронавирусных ограничений. Они привели к отменам бронирований, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу курорта.

Такая реакция туристов последовала после требований властей региона с 1 августа предъявлять при заселении сертификат о вакцинации или справку о том, что человек переболел коронавирусом не более полугода назад.

«Новые требования в отельном бизнесе причиняют серьезный финансовый ущерб не только туристической отрасли Краснодарского края, но и экономике других регионов, которые сотрудничают с нами, а это более 1500 партнеров по всей России — туроператоры, туристические и MICE-агентства», — сказала директор по стратегическому развитию курорта Ольга Филипенкова.

Гости «Красной поляны» с пониманием относятся к необходимости предоставить отрицательным ПЦР-тест, но отказываются вакцинироваться в обязательном порядке, отметила Филипенкова. Из‑за этого бронирования на август почти прекратились.

С 1 июля в Краснодарском крае вступило в силу постановление губернатора Вениамина Кондратьева «О введении режима повышенной готовности». Согласно документу, туристы при заселении в отель должны предоставлять сертификат о перенесенном заболевании не более шести месяцев назад из личного кабинета портала Госуслуг.

2 июля вице-премьер РФ Татьяна Голикова пояснила, что с 1 августа россияне смогут посетить курорты Кубани с медотводом от вакцинации при наличии отрицательного ПЦР-теста.

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