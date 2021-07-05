Рестораторы попросили оставить веранды открытыми для посетителей без QR-кодов после 12 июля

Московские рестораторы попросили власти города разрешить им допускать посетителей без QR-кодов на летние веранды и после 12 июля. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на уполномоченного в сфере ресторанного бизнеса в столице Сергея Миронова.

По его словам, владельцы заведений считают, что «надо летники сделать бессрочными». Кроме того, рестораторы хотят «рассмотреть вопрос лояльного подхода к проверкам QR-кода у посетителей», поскольку зачастую не в состоянии обеспечить должный контроль.

«Если в клубе стоит фейсконтроль, то у ресторана — обычные официанты. К тому же рестораны не в силах сейчас нанять еще бригаду охранников, чтобы ловить тех, кто хочет проскочить без кода», — пояснил Миронов.

Предприниматели, как отметил он, предлагают также «рассмотреть вариант списания НДФЛ» — налога, который организация должны отчислять с заработной платы сотрудников.

С 28 июня доступ в рестораны и кафе Москвы открыт только для обладателей QR-кодов, которые подтверждают состояние здоровья посетителя. Их могут получить привившиеся граждане, а также те, кто переболел COVID-19 в последние шесть месяцев и имеет отрицательный ПЦР-тест.

Остальные жители столицы вынуждены отказаться от посещения заведений. Однако им не запрещено находиться на открытых летних верандах вплоть до 12 июля. После этой даты возможности для посещения ресторанов без QR-кодов не будет.