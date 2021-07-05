В Москве и Питере пройдет выставка VR-фильмов из программы Каннского кинофестиваля

С 7 по 17 июля в Центре современного искусства М’АРС и с 11 по 17 июля в Петербурге в Киноцентре Ленфильм пройдет выставка CannesXRussia:NewImages of VR. На ней будет представлена VR-программа Международного Каннского кинофестиваля и NewImages Festival. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы мероприятия.

Россия станет одной из десяти стран, в которой состоятся официальные показы программ крупнейших VR-фестивалей. Посетители смогут увидеть фильмы на французском языке, работы победителей фестиваля NewImages, а также детские проекты. Зрители также смогут самостоятельно составить собственную программу просмотра из более чем 20 работ.

«Вы сможете оказаться внутри музыкального инструмента или стать музыкантом в оркестре под управлением великого дирижера Густаво Дудамеля, по-новому погрузившись в композиции Малера и Бетховена; превратиться в охотницу эпохи Палеолита и порисовать на скале вместе с шаманом племени; увидеть Тайвань глазами статуи местного божества», — добавили организаторы.

На мероприятии заявлены короткометражные фильмы: «Бумажные птицы» Германа Хеллера и Федерико Карлини, «Пути разума» Адриана Майера, «Симфония» Игоря Кортаделласа, «Леди Сапиенс» Камиля Дувлерой и другие.

При поддержке AVRA Ассоциации пройдут публичные дискуссии с российскими и международными авторами о создании, продвижении и дистрибуции авторского VR-контента.

Узнать подробнее и приобрести билеты можно здесь. В будние дни билеты стоят 800 рублей, в выходные — 900.