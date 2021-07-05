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Путин подписал закон об удалении недостоверной и порочащей честь информации из интернета

Дарья Мельникова
Сегодня в 20:43

Владимир Путин подписал закон, согласно которому любой гражданин России в течение 15 дней сможет добиться удаления из интернета недостоверных и порочащих честь данных. Об этом сообщается на сайте правовой информации.

Чтобы удалить данные из сети, необходимо будет подать заявление в прокуратуру и приобщить к нему документы, подтверждающие недостоверность опубликованной информации.

Заявление рассмотрят в прокуратуре в течение 10 дней. По результатам проверки предоставят заключение о наличии или отсутствии оснований для удаления информации. После этого в течение пяти дней генпрокурор России или его заместители должны будут обратиться в Роскомнадзор.

Роскомнадзор, в свою очередь, примет необходимые меры по удалению информации из общего доступа. Если ресурс, содержащий порочащие сведения, откажется их удалить, ведомство сможет ограничить доступ к нему.

«С учетом развития современных цифровых сервисов, а также скорости и особенностей распространения информации в сети Интернет представляется необходимым создание дополнительного механизма защиты прав и свобод граждан в цифровой среде», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Авторами инициативы стали первый зампред Комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский, член Комитета по контролю и регламенту Андрей Альшевских, глава Комитета по делам национальностей Валерий Газзаев и депутат Госдумы РФ Игорь Станкевич.

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