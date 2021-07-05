Сарик Андреасян снимет сериал «Рынок шкур». Он будет посвящен индустрии эскорт-услуг

Режиссер Сарик Андреасян («Чикатило», «Гудбай, Америка», «Мамы») снимет сериал об индустрии эскорт-услуг. Он будет называться «Рынок шкур». Об этом кинематографист сообщил на своей инстаграм-странице.

Сериал будет драматическим и основанным на реальных историях женщин, оказывающих сексуальные услуги в сегменте элитного эскорта. Съемки проекта начнутся уже осенью.

«Знали ли вы, что около 300 тысяч женщин только в Москве оказывают эскорт услуги? Это желание быстрых денег? Социальный лифт? Любовь к сексу? Детские травмы? <…> На все эти вопросы попытаемся ответить мы и наш главный герой», — рассказал Андреасян.

Режиссер добавил, что герой «Рынка шкур» окажется «одним из главных поставщиков на этом рынке», который скрывает свою деятельность от семьи, в частности, от дочери.

«Это неоднозначная, яркая история о том, что нет в нашем мире-рынке только белого и чёрного. Мы все погрязли в серой пограничной зоне. Утром ты сутенер, а вечером любящий отец. «Шмидт, как и многие из нас, смотрясь в зеркало, не уверен, что живет правильно, но он точно знает, что три доллара лучше, чем один», — пояснил Андреасян.