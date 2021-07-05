Сотрудникам МГУ запретили приходить на работу без прививки от коронавируса

В Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова сотрудникам, не прошедшим вакцинацию, временно запретили присутствовать на рабочих местах. Об этом сообщается на сайте вуза.

В заявлении сказано, что ограничения касаются работников, которые не переболели и не имеют медицинских противопоказаний к прививке. «В то же время допускается присутствие на рабочих местах сотрудников, привитых первым компонентом (в случае вакцинации по двухкомпонентной схеме)», — уточняется в сообщении.

Меры приняты в связи с усложнением санитарно-эпидемиологической обстановки в столице. Для удобства сотрудников, студентов и преподавателей университета организовали пункты вакцинации на территории университетской клиники.

«Именно мы, люди науки, должны показывать пример ответственного выбора, демонстрировать взвешенный и рациональный подход к вопросам защиты своего здоровья, жизни и благополучия родных и близких», — отметил ректор МГУ Виктор Садовничий.