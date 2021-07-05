«Спутник V» стал самым дорогим в мире брендом вакцины в соцсетях

Российский препарат от коронавируса «Спутник V» стал самым дорогим в мире вакцинным брендом в соцсетях в первые шесть месяцев 2021 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты исследования лаборатории цифрового маркетинга CostPost.

CostPost мониторил мировой рынок вакцин в ютьюбе, инстаграме, фейсбуке, твиттере, тиктоке, телеграме и «ВКонтакте» с помощью собственной онлайн-платформы. Следующим этапом стала диагностика медийной ценности брендов Pfizer, Johnson & Johnson, «Спутник V», Moderna, AstraZeneca и CureVac.

Медийная ценность контента высчитывалась в долларах по схеме CPM — на основе данных о стоимости размещения рекламных объявлений и количестве просмотров. Для «Спутника V» этот показатель составил 228,4 тыс. долларов. Второе место в рейтинге занял препарат компании Pfizer (227,5 тыс. долларов), третье — от Johnson & Johnson ($221,5 тыс. долларов).

По словам представителей CostPost, «Спутник V» занял первое место в списке после прямой линии с Владимиром Путиным. Президент рассказал, что он и его дочь привились именно этим препаратом. Путин также заявил, что вакцина эффективна против штамма «Дельта» коронавируса на 90%.

Другим критерием оценки брендов стала вовлеченность аудитории, которая рассчитывалась методом ER. В этом случае аналитики соотносили реакции (комментарии и лайки) и число подписчиков, получая процент. «Спутник V» набрал 1,87% и вновь лидировал среди всех вакцинных брендов. У Pfizer вышло 0,18%, а у Johnson & Johnson — 0,06%.

Аналитики отмечают, что чаще всего американским вакцинам медийную ценность обеспечивают рекламные видео на ютьюбе. Для «Спутника V» наиболее полезным с точки зрения трафика стал твиттер.

Высокие показатели связывают с большим хронометражем. Для просмотра всех роликов и статей на официальных аккаунтах «Спутника V» пользователю потребуется 27,8 часа. При этом на изучение контента Pfizer уйдет всего 8,2 часа, а на материалы Johnson & Johnson — 5,3 часа.

При этом «Спутник V» создает в основном англоязычный контент. В соответствующем бизнес-сегменте твиттера бренд занимает шестое место. На первом — Louis Vuitton, затем идут Twitter, SpaceX, Hyundai и Gucci.