«Художественный» покажет драму «Земляничная поляна» Ингмара Бергмана в честь дня рождения режиссера

14 июля, в день рождения Ингмара Бергмана, в кинотеатре «Художественный» пройдет показ культового фильма режиссера «Земляничная поляна». Об этом «Афише Daily» рассказала пресс-служба кинотеатра.

Сюжет основан на воспоминаниях 78-летнего профессора из Стокгольма. Он пытается проанализировать свою долгую жизнь, в частности ее разочарования. Вместе с женой сына он едет на машине на вручение докторской степени, заезжая по пути в места, в которых он часто бывал в молодости.

Мировая премьера драмы состоялась на Берлинском кинофестивале в 1958 году. «Земляничная поляна» стала одним из первых фильмов в истории кино, где режиссер настолько смело и подробно исследует личное пространство персонажей.

«„Земляничная поляна“ — один из главных шедевров Бергмана. Философское размышление о жизни и смерти, полное фантазмов, незабываемых поэтических образов и кошмаров.<…> Героя великолепно играет Виктор Шестрем — первый актер и режиссер в истории шведского кино. Картина Бергмана — тот случай, когда кино на равных конкурирует с литературой по сложности и тонкости описания духовной жизни человека», — сказал программный директор «Художественного» Стас Тыркин.

Картину представит Евгения Морейнис — исследователь кино, автор в «Искусстве кино», The Village и других изданиях, а также создательница телеграм-канала «Не опаздывайте на трейлеры».

Показ «Земляничной поляны» начнется 14 июля в 19.00. Фильм будет демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.

Купить билеты можно на сайте «Афиши». В связи с коронавирусными ограничениями организаторы могут заполнить лишь 50% зала.